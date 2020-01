Catania, sorpresa Curiale: si toglie dal mercato e promette gol a grappoli

Il Catania si prepara alla sfida in trasferta con la Virtus Francavilla, un debutto a gennaio che se non è il mese più importante dell’era della gestione “Pulvirentiana” poco ci manca per le vicende che non riguardano la sola parte sportiva. Anche perché di mezzo c’è il mercato, che poi proprio in questo periodo può lasciare segni indelebili per il presente e per il futuro.

Mosse in uscita – In questo momento il mercato è in una fase di stallo. Nel senso che il Catania si muoverà solo nel caso riesca a piazzare qualche pedina pedina con ingaggio importante. Lodi è sempre in orbita Triestina, Barisic verso Teramo mentre Di Piazza si è allontanato dal Modena che non può soddisfare la richiesta economica del calciatore.

Incedibili – Restano a Catania Furlan, Silvestri, Calapai e forse Pinto, i quali hanno avuto richieste da club anche di B ma sono stati giudicati incedibili dalla dirigenza etnea. A sorpresa si è unito alla lista degli incedibili anche Davis Curiale che ha promesso alla società etnea di voler chiudere la stagione in maglia rossazzurra garantendo impegno e soprattutto gol a grappoli. C’è anche l’avallo di Lucarelli e da stasera Curiale rinuncia a Potenza e Teramo per dedicarsi esclusivamente al Catania.