Catania, sorpresa: il Fiorenzuola sblocca Quaini che riabbraccia Tabbiani

Alessandro Quaini giocherà in rossazzurro la prossima stagione. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, il Fiorenzuola ha riaperto ieri il dialogo con il Catania e da Piacenza danno già chiusa la trattativa. Si attende la fumata bianca dal capoluogo etneo che potrebbe arrivare anche oggi o domani. Il Catania per Quaini si era già mosso in anticipo presentando un’offerta, poi il Fiorenzuola ha cambiato le carte in tavola bloccando il trasferimento, ma l'accordo con il ds Bernardi e il patron Pinalli è stato trovato dopo un nuovo blitz. Da Fiorenzuola confermano che l'operazione è chiusa. Quaini ha scelto il progetto di Luca Tabbiani e di questo il più felice è il mister genovese che ha saputo trasformare il difensore spostandolo dal centrocampo. Il 24enne infatti rappresentava per caratteristiche e compatibilità economica il profilo ideale, quello che metteva d’accordo allenatore e dirigenza per rinforzare un reparto che oggi è composto da Rapisarda, Castellini, Curado, Somma e Mazzotta.