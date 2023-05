Catania-Sorrento, botteghini aperti domenica

Inizia domani il cammino nella Poule Scudetto per il Catania. Come prevedibile stadio Massimino pienissimo e il club ha deciso di tenere aperti i botteghini anche domenica prima della partita contro il Sorrento. Questa la nota: Catania SSD rende noto che i botteghini in Piazza Spedini saranno aperti anche domenica 14 maggio, dalle ore 10.00 alle 13.00, per la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Sorrento. Domani, l’accesso allo stadio sarà consentito dalle ore 13.45 in poi.