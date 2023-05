Catania-Sorrento domenica 14 al Massimino

Con il Comunicato Ufficiale 136, oggi, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto il programma di svolgimento delle gare della prima giornata della fase valevole per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia, determinato da apposito sorteggio: domenica 14 maggio alle 16.00, al “Massimino”, Catania-Sorrento (Girone 3). Secondo la consueta formula adottata per lo svolgimento di triangolari, riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.