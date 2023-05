Catania-Sorrento, la situazione biglietti e il costo

La decisione del club per il match di domenica al Massimino

Domani, alle ore 12.00, avrà inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Sorrento, valevole per la prima giornata del girone 3 della fase valevole per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Serie D 2022/23 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 14 maggio alle ore 16.00.

Gli abbonati potranno confermare il posto occupato nel corso delle gare interne del girone I, esercitando il diritto di prelazione per l’acquisto del tagliando entro le ore 23.59 di venerdì 12 maggio.

14/05/2023 - ORE 16.00

PREZZI DEI BIGLIETTI PER GLI ABBONATI CATANIA SSD 2022/23 (acquistabili esclusivamente in digitale mediante we card) - DISPONIBILI DALLE ORE 12.00 DI MERCOLEDÌ 10/5 ALLE 23.59 DI VENERDÌ 12/5

Curve € 7

Tribuna B € 12

Tribuna A € 18

Tribuna Elite € 42

PREZZI DEI BIGLIETTI - VENDITA LIBERA - DISPONIBILI DALLE ORE 12.00 DI MERCOLEDÌ 10/5 ALLE ORE 15.00 DI DOMENICA 14 MAGGIO

Curve € 10

Tribuna B € 16

Tribuna A € 22

Tribuna Elite € 52

I biglietti saranno in vendita online, su TicketOne.it,

in tutte le rivendite autorizzate

ed ai botteghini, in Piazza Spedini, nei seguenti giorni ed orari:

BOTTEGHINI - PIAZZA SPEDINI

Mercoledì 10 maggio: dalle ore 12.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00;

Giovedì 11 e venerdì 12 maggio: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00;

Sabato 13 maggio: dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Under 12 (nati dal 1° gennaio 2011 in poi) € 0,50 - Tagliandi acquistabili esclusivamente al botteghino ed entro le ore 16.30 di venerdì 12 maggio da un adulto, che dovrà essere in possesso di abbonamento o biglietto, potrà acquistare un massimo di due tagliandi riservati ad under 12 e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

ALTRI TAGLIANDI

Biglietti gratuiti per i diversamente abili:

Le richieste dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo biglietteria@cataniassd.com entro le ore 14.30 di giovedì 11 maggio. In caso di disponibilità, il mittente riceverà da biglietteria@cataniassd.com il titolo d'accesso in formato .pdf.

- I biglietti per i diversamente abili saranno rilasciati esclusivamente allegando alla mail il certificato originale di invalidità (invalidità 100% con accompagnatore), la fotocopia del certificato di invalidità, le fotocopie dei documenti d’identità del disabile e dell’accompagnatore. Si ricorda inoltre che i tagliandi per gli accompagnatori saranno concessi solo ed esclusivamente se la necessità della presenza di questi be ultimi è specificata nel certificato di invalidità.