Catania-Sorrento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 16 al Massimino per la prima gara della puole scudetto di serie D. Catania e Sorrento si daranno battaglia.

Redazione ITASportPress

Catania-Sorrento scendono in campo oggi, domenica 14 maggio 2023 alle ore 16 per la prima sfida del girone 3 della fase valida per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Serie D 2022/23. Grande pubblico al Massimino per trascinare i padroni di casa al successo.

Catania-Sorrento, le ultime "Inizia questa competizione e affronteremo il Sorrento nel migliore dei modi anche se qualcuno dei miei ragazzi non è a disposizione per infortunio. Noi vogliamo andare avanti anche con l'aiuto dei tifosi". Sembra essere chiaro il messaggio mandato da mister Ferraroal suo Catania: fare bene, vincere e continuare il percorso da record fatto in questa annata per arrivare allo scudetto della Serie D. Per farlo spazio a Bethers tra i pali con Rapisarda, Castellini, Lorenzini e Boccia in difesa. In mezzo possibile vedere Rizzo, Lodi e Vitale. In attacco De Luca, Russotto e Sarao sembrano favoriti.

Nel Sorrento, Del Sorbo a difesa dei pali; Todisco G., Cacace, Fusco e Todisco F. dovrebbero comporre la difesa. La Monica, Herrera e Cuccurullo in mezzo al campo; Badje, Petito e Scala nel tridente avanzato.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Catania e Sorrento si giocherà, come detto, oggi domenica 14 maggio 2023 alle ore 16 e sarà valida per il primo match della poule scudetto. Tifosi e appassionati che non saranno allo stadio potranno assistere alla gara in tv e streaming.

La sfida tra le due formazioni, infatti, sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva TV, sul canale 11 del digitale terrestre (Telecolor) ed in live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 €.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara:

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Lorenzini, Castellini, Boccia; Lodi, Rizzo, Vitale; De Luca, Sarao, Russotto. All. Ferraro.

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; G. Todisco, Cacace, Fusco, F. Todisco; La Monica, Herrera, Cuccurullo; Badje, Petito, Scala. All. Maiuri.