Catania, sospesi gli allenamenti fino al 14 giugno

Nonostante l’apertura del presidente della Figc Gravina, sarà difficile vedere in campo le squadre di Serie C. Il Catania alla luce delle recenti disposizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha reso noto di aver prorogato la sospensione delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti fino a domenica 14 giugno 2020. Tutti a casa i calciatori dunque in attesa di novità anche dalla società che deve fare i conti con altri procedenti che di calcio non hanno nulla a che fare. Finora i calciatori attendono il pagamento di alcune mensilità.