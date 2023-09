Catania, sosta non voluta ma a Tabbiani servirà. Ecco per quali motivi

Il rinvio a data da destinarsi di Brindisi-Catania era inevitabile dopo quello che è successo a Taranto. Certo è assurdo che non si sia trovato uno stadio alternativo per consentire di disputare il match della seconda giornata di Serie C. Il Catania era desideroso di riscattarsi dopo il ko interno contro il Crotone e invece dovrà aspettare il match casalingo contro il Picerno. Il Brindisi così potrà ospitare il Catania allo stadio Fanucci che nel frattempo sarà pronto. Un vantaggio in più per l’undici di mister Ciro Danucci anche se i rossazzurri lo scorso anno nella sfida per la poule scudetto hanno vinto 2-1. La sosta servirà però al tecnico Luca Tabbiani per preparare un nuovo assetto che preveda anche Silvestri fra i titolari, considerando che è arrivato a Catania pochi giorni fa. Il difensore ora è pronto per mettersi a disposizione in un 4-3-3 di base. O, in alternativa, un 3-5-2, che cambia tanto con la possibilità di far giocare anche Quaini.