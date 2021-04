Catania, sottoscritto accordo con l’Agenzia delle Entrate

Tacopina riparte per gli Stati Uniti ma è probabile un suo ritorno molto presto

Altro passo avanti per la chiusura della trattativa per la vendita del Calcio Catania al gruppo di investitori rappresentato da Joe Tacopina. Come era prevedibile, questo pomeriggio la Sigi ha sottoscritto l'accordo con l'Agenzia delle Entrate per la rimodulazione del debito dopo la ricezione della proposta di 5,7 milioni di euro rateizzati in 10 anni, con la ‘copertura’ di un’ipoteca sull’impianto sportivo di Torre del Grifo, struttura che è già a garanzia del prestito stipulato col Credito sportivo per la sua realizzazione. La società etnea aveva chiesto di scendere fino a 5,3 milioni di euro, pagabili in 20 anni.