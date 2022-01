Il Catania spaventa il Bari e porta via un punto dal San Nicola

Prova gagliarda degli etnei al cospetto della capolista. Greco il migliore in campo

Redazione ITASportPress

E’ buona la prima del 2022 del Catania che porta via un punto da Bari dopo aver giocato una gara intensa e autoritaria contro la capolista che ha rischiato parecchio. Il Catania infatti ha mancato una vittoria che a un certo punto sembrava anche cosa fatta dopo il momentaneo 3-1 di Biondi. Il Bari molto impreciso e senza Maita regista titolare, ha perso tanti palloni in uscita che hanno esaltato Greco autore di un gol e una prestazione sontuosa. Il numero 15 è stato il migliore in campo al San Nicola. La vittoria è sfuggita agli etnei per i soliti errori difensivi che hanno rimesso in partita un Bari molto impreciso a centrocampo sorretto solo da un grande Antenucci in attacco. Partita spettacolare finita 3-3 ma alla fine a recriminare è più il Catania. Moro autore su rigore del gol numero 19, si è sacrificato parecchio ma ha sciupato la rete del 4-2 tutto solo in area. Un punto che fa morale e classifica per la squadra di Baldini che alla prossima affronterà il Catanzaro al Massimino.

PARTITA - Il Catania è partito come spesso accaduto in trasferta in questo campionato aggressivo con pressione sui difensori. Un approccio mai remissivo e attendista dei rossazzurri che ha costretto il Bari a indietreggiare. Sulle corsie di destra e sinistra tanto movimento con Russini che ha trovato il varco giusto per costringere al fallo in area di Di Gennaro che l’arbitro ha punito con il penalty trasformato da Moro per il suo diciannovesimo gol stagionale. Il Bari ha pareggiato subito dopo con una pregevole azione in velocità di Antenucci che si è bevuto tutta la difesa etnea e poi ha battuto Stancanpiano con un tiro beffardo sul suo palo. Il Bari ha perso due palloni in uscita e nel secondo il Catania non ha perdonato. Greco infatti ha letto bene la traiettoria della sfera calciata male da Di Gennaro e si è presentato solo davanti a Frattali battendolo con un preciso tiro. Il Bari ha sfiorato il pareggio con Marras e poi al 40’ Greco ha sciupato una buona occasione in area di rigore. Catania che ha giocato un bel primo tempo con autorità e aggressività.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa fuori Di Gennaro e dentro Citro per il Bari. Il Catania non ha modificato l’assetto e alla prima occasione ha segnato con Biondi che ha raccolto una corta respinta di Frattali. Ma come nel primo tempo ancora Antenucci accorcia ma stavolta su rigore. Moro ha avuto l’occasione clamorosa per il 4-2 ma l’ha sbagliata al 62’. Azione di rimessa dei rossazzurri che Biondi ha fallito un minuto dopo. Ruopolo al posto di Russini e Izco al posto di Pinto le mosse di Baldini al 68’. Cheddira ha sfruttato una grave ingenuità del Catania per realizzare il gol del pareggio di testa scavalcando Stancanpiano. Nel finale tanti cambi operati dai due allenatori. Il Bari ha spinto e il Catania non ha mollato portando a casa un buon punto al termine di una prestazione importante.

Bari-Catania 3-3: 19' Antenucci, 59' rig. Antenucci, 72' Cheddira-17' rig. Moro, 35' Greco, 56' Biondi

IL TABELLINO:

BARI (4-3-3): Frattali; Pucino (81' Belli), Celiento, Terranova, Mazzotta (60' Ricci); Di Gennaro (46' Citro), Mallamo, D'Errico; Botta (42' Cheddira); Antenucci, Marras (81' Simeri). A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Di Cesare, Lollo, Paponi. All. Mignani.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Albertini, Monteagudo, Ercolani, Pinto (69' Izco); Greco (91' Zanchi), Cataldi (77' Simonetti), Provenzano; Biondi (77' Russotto), Moro, Russini (69' Ropolo). A disp.: Sala, Frisenna, Bianco, Sipos. All. Baldini.

ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore (Feraboli-Nasti).

MARCATORI: 17' Moro, 19' Antenucci, 35' Greco, 56' Biondi, 59' Antenucci, 72' Cheddira

NOTE: ammoniti: Di Gennaro, Pinto, Albertini, Ercolani, Stancampiano, Pucino, Cataldi, Ercolani