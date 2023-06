Catania, spese ragionate per la B e insidiare Benevento e Crotone. Possibile? L’analisi

LE CIFRE Nel calcio di terza divisione, soprattutto al Nord, contano anche le idee e non si vola alto solo con i soldi. Ma nel girone meridionale chi ha vinto il torneo negli ultimi anni ha speso mediamente dai 5 ai 10 milioni di euro. Ci riferiamo al monte ingaggi dei calciatori, tasse comprese. La cifra è riferita alla Juve Stabia, alla Reggina, al Bari, alla Ternana, al Palermo e al Catanzaro. Costi altissimi visto che agli stipendi dei calciatori i proprietari dei club di C hanno dovuto aggiungere le spese per staff tecnici, manager e altri dipendenti, più i settori giovanili, le tasse, le trasferte e il resto. Costi tutti a carico dei presidenti, visto che le entrate sono risicate in C. Quasi nulla dai diritti tv, poco o nulla in base al minutaggio dei giovani, quasi nulla dagli incassi da stadio e quasi nulla dalle sponsorizzazioni. Non tutte le piazze sono uguali ma la forbice non è tanto ampia.

PROGETTO Dunque si può fare calcio con un progetto tecnico, un’idea finanziaria e una strategia di mercato contenuta. Il piano è facile a parole, ma complicato da realizzare quando, come nel caso del Catania FC, mancano infrastrutture (stadio di proprietà e centro sportivo) vivaio (con possibilità di fare affiliazioni) e scouting. E questo concetto lo vogliamo rimarcare a beneficio dei tifosi del Catania che stanno continuando a chiedere cosa vuol dire sostenibilità e come questa crescita può avvenire.

RICAVI Per la crescita del club serve un lavoro in profondità sul settore giovanile, avendo il centro sportivo con tanti campi di allenamento, sistemando gli organigrammi, e costruendo un dipartimento di scouting. Questo progetto in futuro garantirà al Catania una maggiore sostenibilità e potrà essere per i tifosi un motivo di orgoglio. Specie se arrivano i risultati come quelli di quindici anni fa. Quel Catania spendeva con criterio e incassava tanto grazie a plusvalenze record, aveva il centro sportivo e portava avanti iniziative commerciali e diritti tv saliti da 10 a 30 milioni di euro.

MODELLO PELLIGRA Il Catania di Pelligra vuole andare in B con questo modello calcistico sulla sostenibilità puntando su un tecnico emergente come Luca Tabbiani che faccia volare la squadra con un gruppo di calciatori esperti e altri giovani e di prospettiva. Si risparmierà sul costo dei cartellini di giocatori con buste paga meno impegnative. Il Catania ha imposto la propria filosofia: diminuire i costi ma senza sminuire il valore della rosa. Pelligra ha scelto e difeso la sua linea e insistito sui propri principi: competitività e sostenibilità saranno le chiavi. Quindi bilancio perfetto, spendere anche meno di quello che si incassa, vendere bene e reinvestire. Vincendo o quantomeno riuscendo a insidiare il Benevento e il Crotone con queste idee e spese ragionate. Al d.s. Antonello Laneri il compito di prendere giocatori giovani, sfruttare amicizie e buoni rapporti, avere l’occhio lungo. Al mister Luca Tabbiani il compito di valorizzare i talenti e lanciarli.

STOP Rispetto agli altri club che partono in pole per la B, vedi il Benevento, il Catania ha un vantaggio quest’anno ed è quello di non avere vecchi contratti di calciatori provenendo dai dilettanti. I più penalizzati sono sempre i club retrocessi dalla B. Il retaggio del salto all’indietro pesa, spesso in rosa ci sono giocatori con vecchi contratti e alcuni atleti non hanno mercato. Ma Pelligra vuole andare cauto. E’ chiaro che il Catania ha detto stop alle fanfare di campagne acquisti sontuose, basta nomi, basta ingaggi faraonici, dentro giovani di alto livello alla ricerca di uno spirito nuovo. Se sarà una strategia vincente lo scopriremo tra qualche mese.