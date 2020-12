Catania, Speziale: “La mia condanna è stata un’ingiustizia e chi ha sbagliato pagherà con la giustizia”

Dopo 8 anni e 8 mesi di reclusione questa mattina è tornato in libertà Antonino Speziale il tifoso del Catania condannato con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte dell’ispettore capo di polizia Filippo Raciti. Quest’ultimo rimasto ferito mortalmente durante gli scontri all’esterno dello stadio Angelo Massimino il 2 febbraio del 2007, mentre si giocava il derby tra Catania e Palermo. L’ultra rossazzurro è uscito dal carcere di Messina dopo aver scontato la pena visto che è stato sempre condannato in qualsiasi grado di giudizio. Secondo l’accusa fu proprio Speziale ad uccidere Raciti con un colpo di un sottolavello asportato dal bagno dello stadio. La difesa ha sempre portato avanti la tesi dell’incidente con un mezzo della stessa polizia. Ad accogliere il tifoso del Catania all’esterno del penitenziario il padre e i tifosi del Messina, rivali storici di quelli etnei, con uno striscione. “Speciale abuso senza precedente, da oggi libero da sempre innocente”. Il mondo degli ultras del calcio si è sempre stretto attorno a Speziale superando anche rivalità antiche. E non soltanto in Italia. Lo striscione “Speziale libero” è stato esposto durante il secondo tempo di una gara tra Bayern Monaco e Stoccarda, ma anche sugli spalti occupati dai tifosi del Borussia Dortmund, nella partita contro l’Hertha Berlino. L’iniziativa di esporre striscioni inneggianti a Speziale è stata presa in passato anche dalla curva del Porto e di una parte della tifoseria di Cluj e Brasov, due squadre che militano nel campionato romeno.

“Intanto voglio vedere la mia famiglia. Poi vi racconterò tutto quello che ho passato. La mia condanna è stata un’ingiustizia e chi ha sbagliato pagherà con la giustizia”, queste le parole di Speziale all’uscita dal carcere messinese di Gazzi.