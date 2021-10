Catania, Spinesi a ISP: “Moro come Lucca del Pisa in C può fare 20 gol. Io sto con Baldini…”

Intervista all'ex attaccante del Catania Spinesi che a Itasportpress ha detto la sua su Moro e Baldini

L'ex attaccante del Catania Gionatha Spinesi ha detto la sua ai microfoni di Itasportpress.it sul centravanti etneo Luca Moro che segna a raffica in campionato e anche sullo sfogo del tecnico Francesco Baldini per i ritardati pagamenti degli stipendi. "Luca Moro è un attaccante interessante da seguire con attenzione. E' molto coordinato e bravo a proteggere la palla e a far salire la squadra, inoltre vede la porta e mi piace come si posiziona in area. E' anche bravo ad attaccare la porta avendo movimenti da attaccante esperto. Ha ancora tanti margini di miglioramento, ma essendo molto tecnico potrà giocare presto in serie A. Farà la strada di Lucca che dopo Palermo ha trovato la giusta consacrazione a Pisa. In questa stagione con la fiducia che sta ricevendo Moro a Catania può benissimo fare 20 gol". Spinesi poi difende Baldini: "Un allenatore non perde il cervello da un minuto all'altro. Se è sbottato avrà certamente raggiunto un livello alto di arrabbiatura. Immagino che avrà parlato con la società diverse volte ma senza ottenere risposte concrete. Chi lavora o gioca a calcio deve essere pagato e condivido lo sfogo di Francesco Baldini anche se fatto pubblicamente dopo una partita perchè si sarà sentito preso in giro. Non lo ritengo sbagliato il suo atteggiamento proprio perchè non sono state mantenute le promesse di pagamento".