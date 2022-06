Catania, Spinesi: “Il mio ruolo per rilanciare il club. Ho una novità…”

L'ex attaccante del Catania ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Quasi tutti i grandi club professionistici inseriscono una bandiera nei propri ranghi dirigenziali. Figure importanti anche per l’allenatore per potersi confrontare con un ex calciatore, alla Maldini, alla Zanetti o alla Nedved giusto per citarne alcuni visto che chi conosce il calcio in tutte le sfaccettature, è solo chi ha giocato a differenza di un bravo manager che eccelle altrove. Ci sono ex calciatori che hanno fatto la storia del Catania in Serie A in grado di ricoprire un ruolo importante a livello dirigenziale nella futura società che ripartirà dalla Serie D con un nuovo progetto. Gionatha Spinesi, dopo aver salutato l’attività agonistica, sarebbe disponibile a mettersi in discussione per il “suo” Catania come sottolinea ai microfoni di Itasportpress.

“Sostituire il campo con la scrivania è un passo complesso. Questione di ingombro, di equilibri e strategie societarie, anche di personalità. Io sono pronto a mettermi in gioco per il Catania perchè ho dalla mia tanta esperienza acquisita in campo e conosco bene la piazza. Potrei trasmettere il senso di appartenenza ai calciatori che verranno spiegando anche cosa vuol dire indossare la maglia rossazzurra. Potrei anche fare da collante tra squadra e tifoseria, dando al mister consigli tecnici e tattici e avere un rapporto diretto con gli ultrà. Mi vedrei bene sia in campo che fuori. Il ruolo non conta, persone che hanno fatto la storia del Catania come me potrebbero agire ovunque e quindi una sorta di tuttofare come Nedved, Zanetti e Maldini, alla Juve, all’Inter e al Milan, figure che hanno voce in capitolo anche sul mercato. Chi conosce la piazza sa bene se quel tipo di ragazzo può adattarsi o meno per doti caratteriali e di personalità. In tema di comunicazione non esiste figura migliore della bandiera e a livello di gestione le cose cambiano”.

NUOVO PROGETTO - Gionatha Spinesi ha avviato un nuovo progetto con la sua scuola calcio che spiega a Itasportpress: “Con l’ex calciatore del Napoli, Vincenzo Montefusco abbiamo aperto una scuola calcio importante. Due figure calcistiche che si uniscono in un unico grande progetto. Metteremo esperienza ed entusiasmo al servizio dei più giovani. In questi ultimi mesi abbiamo creato le basi per questa nuova “creatura” dando seguito al lavoro svolto in questi anni. Un progetto di crescita per tutti i nostri ragazzi, attraverso allenamenti tecnici, coordinativi, consapevolezza dei propri mezzi, l'importanza e il rispetto reciproco dei propri compagni di squadra”. Tutto questo sarà possibile grazie a preparati istruttori ma soprattutto all'esperienza calcistica di Montefusco e Spinesi. “Attraverso un attento e continuo monitoraggio sui nostri ragazzi, -continua Spinesi - verranno formati gruppi di lavoro per partecipare, nella prossima stagione, a campionati regionali e provinciali. L’obiettivo è di far esprimere i nostri ragazzi ognuno attraverso le proprie caratteristiche e qualità, in modo che tutti si divertano, visto che il calcio è si un sport, ma soprattutto deve essere divertimento” -conclude Spinesi -. Tutto pronto dunque e giorno 6 giugno si alzerà il sipario sulla Scuola calcio Montefusco-Spinesi al campo Scarfoglio, a via Antiniana ad Agnano.