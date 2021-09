Catania, Spinesi: “Le incognite societarie destabilizzano la squadra”

L'ex attaccante rossazzurro dice la sua sul momento della squadra etnea

“Esatto, ma anche i magazzinieri, gli addetti stampa, i giardinieri… Oggi ci sei, domani cosa ne sai che tutti non vadano a casa? Non deve essere un clima facile. Io spero in una cosa”.

“Che arrivino al più presto nuovi soci o che comunque si faccia uno sforzo per continuare a garantire gli stipendi. E’ fondamentale. Tifo anche per la società”.

“Secondo me no, perché la difficoltà dell’allenatore, in questi momenti, è tirare fuori il meglio dai calciatori in piena incertezza. Poi anche lo staff tecnico inevitabilmente ha ripercussioni su quello che accade al di sopra”.