Catania, Spinesi: “Questo club ha una grande fortuna”

Redazione ITASportPress

Come Sarao, Vitale e Jefferson, l'ex attaccante del Catania Gionatha Spinesi ha realizzato un gol che è valso la promozione. Esattamente nel maggio del 2006 all'Albinoleffe e il Catania di mister Marino andò in Serie A. Oggi il "Gabbiano" parla della promozione del club etneo in Serie D. "Il campionato ha rispettato i pronostici, stante il fatto che non è mai facile vincere, ma riuscirci, soprattutto poi in quel modo, dimostra che c'è volontà di crescita, e questo è di buon auspicio sia per la città che per i tifosi": esordisce così, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

"Il Catania ha la fortuna di avere un presidente che ha voglia di investire, progetta non solo per la squadra ma anche per la città, ha messo sul piatto della bilancia un'economicità importante. Sta valutando cosa serve per fare questo passo, e sì sa, il calcio di oggi con buone economicità ha buone possibilità di riuscita, specie poi in categorie con la B e C dove fa la differenza. E sono certo che allestirà una rosa a metà tra la Serie C e la B, per poi tentare il salto in A".

A proposito della rosa, crede quindi che verrà ritoccata in modo sostanzioso?

"Non voglio permettermi di fare il lavoro altrui, ma il calcio è fatto di categorie: quest'anno la società ha vinto con un allenatore navigato per la Serie D, con giocatori forse un po' in la con gli anni ma esperti e adatti a quel che richiede la quarta serie, ma credo che dei ritocchi siano necessari, a prescindere poi da colui che sarà il tecnico. Serviranno anche investimenti sui giovani di prospettiva".