Catania, Spolli: “Izco merita una telefonata. Sull’allenatore…”

CATANIA - Arrivando alle questi attuali: "La mia idea sul Catania di adesso? Non è mai facile ricominciare da capo. Sono stati anni di sofferenza per la città e i tifosi. Queste vicende mi hanno scosso, penso sia giusto aver scoperto di nuovo l'entuasiasmo della gente. La Serie D trampolino per tornare nel calcio che conta? Mi auguro proprio sia così. Non conosco il nuovo proprietario e per me sarebbe impossibile fare una valutazione ma me ne hanno parlato bene. Il Catania merita la Serie A. Il progetto tecnico deve essere importante e non parlo solo dei soldi, quelli e basta non assicurano la vittoria. Però resto perplesso su una cosa : non capisco perché non sia stato scelto ancora l'allenatore. Sarebbe dovuto essere stato scelto e annunciato insieme al direttore sportivo, soprattutto se l'obiettivo è vincere il campionato subito. Ad ogni modo voglio fidarmi dell'esperienza di questi dirigenti".

EX IN SQUADRA - Un passaggio importante anche sulla possibilità di vedere qualche suo ex compagno tornare a Catania: "Lodi e Biagianti? Marco merita assolutamente di tornare a lavorare per il Catania. So quanto ha dato per il Catania e spero possa tornare. Lodi? Non ho seguito molto la Serie D in questi anni e non ho idea se tornerà. Piuttosto mi dispiace che una figura tanto importante per la storia di questo club come Izco non sia stato ancora sentito per sapere se è dentro o fuori da questo progetto. E' giusto che ogni società faccia le sue valutazioni, ma per quello che Izco ha rappresentato a Catania e per quanto ha sofferto l'anno scorso con il fallimento, una telefonata dal club dovrebbe esserci". Infine un augurio a tutta la piazza: "La passione per la maglia che si respira in città non ha nulla a che vedere con le categorie che farà in questi anni la squadra. Auguro ai tifosi di tornare presto in categoria migliori".