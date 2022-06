Catania, spunta nuova cordata interessata al club

Sta per scadere il termine fissato per le ore 13 del 18 giugno per manifestare il proprio interesse rivolto a tutti coloro che siano disponibili a far ripartire il Catania dalla serie D. Dopo il 18 ebbene ricordare che l'ultima parola riguardo a chi affidare la squadra spetta all’amministrazione comunale e poi alla FIGC. Nella casella di posta certificata del Municipio di Catania sono arrivate due pec. Una l'ha mandata il gruppo dell'imprenditore Fabio Maestri mentre l'altra pare sia di una cordata romana che da quanto raccolto da Itasportpress opera nel settore del cinema. Ma sul core business è una indiscrezione da verificare e nelle prossime ore saremo più precisi.

GLI ALTRI - Di certo c'è che oltre a Luca Giovannone che sabato 18 giugno farà inviare la pec alle collaboratrici del suo ufficio legale, si aspetta il passo avanti del gruppo americano-australiano del consulente Dante Scibilia e di quello di Salvatore Palella che ha inviato a Catania il suo uomo di fiducia Matteo Mammì. Insomma tante novità all'orizzonte per il calcio a tinte rossazzurre. Non intendiamo alimentare né sogni né illusioni ma si registra un grande fermento per il Catania. Per scongiurare che tra pochi anni il calcio catanese si trovi a ripartire di nuovo da zero, bisogna essere consapevoli che il futuro del club deve fondarsi anzitutto su una solida base economica e su un gruppo serio e affidabile. Le doverose ambizioni dei catanesi dovranno marciare meno su promesse mirabolanti e più su gambe forti, sane e serie.