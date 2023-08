Catania, squadra dal sindaco domani

Cresce l'attesa per il debutto del Catania in Serie C. Il primo avversario sarà il Crotone che sarà ospitato al Massimino venerdì 1 settembre alle 19.45. Intanto la squadra domani si recherà a Palazzo degli Elefanti, dove il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’assessore allo Sport Sergio Parisi accoglieranno il nuovo Catania. Alle 11.00, nell’elegante Salone Bellini, Catania Football Club e il primo cittadino presenteranno ufficialmente alla stampa tecnici e calciatori della prima squadra rossazzurra.