Catania SSD, il capitale sociale è di 10 mila euro

L’uomo di fiducia di Ross Pelligra Dante Scibilia è stato di poche parole ai microfoni di Unica Sport dopo la costituzione della nuova società Catania SSD. Il commercialista veneziano ha affermato che il capitale sociale è di 10 mila euro. “Non essendoci conti correnti in Italia il capitale sociale della Catania SSD è di 10 mila euro ma sarà successivamente adeguato. Oggi per questioni di velocità e praticità abbiamo costituito la società ma nel tempo con Pelligra metteremo le cose apposto anche per quanto riguarda la somma del capitale sociale” ha ammesso Scibilia. Per il momento non ci sono altre informazioni sulla reale forza economica dell’imprenditore australiano che ha ammesso di rilanciare e portare il Catania in Serie A in pochi anni con un piano industriale da 40 milioni. Come scritto ieri il Palermo ripartì dalla Serie D con Hera Hora nell'estate del 2019, società che mise sul piatto della bilancia moneta contante per un piano triennale per la Serie A costituendo una società con un capitale sociale di 15 milioni di euro (di cui 3,8 subito versati) e quattro assegni circolari da 250 mila euro: ovvero il milione di euro chiesto dalla Federazione a garanzia dell’iscrizione.