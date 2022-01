Catania, stadio chiuso o capienza ridotta: quanto incide sull’esercizio provvisorio

Il Catania nella classifica incassi da stadio è una delle prime in Serie C

Il calcio professionistico conta i suoi moltissimi casi di positività e non può far finta di niente. Partite rinviate, calendario stravolto e soprattutto stadi che tornano ad essere vuoti. Se in serie A la decisione di ridurre a un massimo di 5.000 le presenze dei tifosi significa tornare indietro ai momenti più critici della pandemia, subito dopo le porte chiuse, in Serie C non ci sono ancora segnali ben precisi di cosa deciderà la Lega Pro in vista del ritorno in campo previsto per il 22/23/24 gennaio. Tuttavia è facile ipotizzare che il limite potrebbe essere ancora più rigido e penalizzante per le società di terza serie costrette a non poter vendere i biglietti dopo il raggiungimento della soglia massima. Un Bari-Catania del 23 gennaio potrebbe sicuramente portare al San Nicola 20 mila spettatori, quindi in base alle attuali normative del governo, sarebbero 15 mila in meno. Ma l’incubo porte chiuse incombe sulle società di Serie C nonostante sia chiaro che non è lo stadio che fa salire i contagi visto che possono entrare solo i possessori di super green pass e con mascherine Ffp2.