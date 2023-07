Catania, stavolta Palermo è solo rossazzurro

Le bandiere nel calcio moderno non esistono più. Per un calciatore il concetto di “fedeltà” è fra i più ostici da assimilare. Tanti anni fa c’erano le cosiddette “bandiere”, ovvero quei giocatori nati e cresciuti in un club e lì rimasti anche quando magari qualche pezzo grosso bussava alla loro porta. Alcuni di loro sono tuttora in attività e sempre con addosso gli stessi colori, ma la maggior parte ha ormai mollato il colpo e proprio il loro addio ha spesso contribuito all’inevitabile declino del club. Anche in club storicamente rivali come Catania e Palermo tantissimi giocatori hanno indossato le due maglie infuocando le due tifoserie. Non solo calciatori però, anche allenatori hanno preso parte lungo gli anni a questi trasferimenti dal sapore siciliano. Stavolta però Palermo si veste solo di rossazzurro. Ci riferiamo a Marco Palermo centrocampista del Catania che come ha detto ieri il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha rifiutato il 30% in più dell'ingaggio pur di restare alle pendici dell'Etna. Intendiamoci, Trapani e Catania non si odiano, anzi c'è un buon rapporto, ma il buon Marco non ha voluto lasciare il club etneo rifiutando tanti soldi. Per questa volta Palermo è solo rossazzurro.