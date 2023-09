Catania, stop Livieri: si valuta nuovo portiere ma a una condizione. I dettagli

Non uno scontro di gioco, non un rinvio, non una presa alta e una caduta maldestra. Alessandro Livieri si è fermato all’incirca al 10’ contro il Foggia dopo un passaggio. L’ex Pisa si è seduto sul campo dentro l’area di rigore e ha chiesto l’intervento dei medici. Pochi secondi, con i medici rossazzurri che lo assistevano, ma lo staff non ha avanzato la richiesta del cambio alla panchina. Dopo circa 30 minuti alla fine del primo tempo, per il portiere la partita è finita con dentro Bethers al 1’ del secondo tempo.

Il bollettino medico ufficiale, intanto, parla di una lesione che lo costringerà a settimane di cure, e soprattutto a ripresentarsi in campo a ottobre ma quale giorno non si sa. Secondo quanto appreso da Itasportpress Livieri potrebbe stare fermo 20 giorni. In ogni caso lunedì il giocatore farà una risonanza per capire se l’edema si sarà assorbito. Solo gli esami chiariranno l’entità dell’infortunio. Qualora i tempi di recupero fossero più lunghi il Catania andrà sul mercato. I portieri non sono giocatori di movimento e si possono intercambiare ma sarebbe problematico convincere un estremo difensore esperto per indossare la maglia rossazzurra per 10 giorni. Difficile che qualcuno accetti un contratto a tempo per un periodo così breve tranne che il Catania cambi strategia per il vice Livieri a gennaio. In attesa di lunedì prossimo nessuno in società si sbilancia in previsioni. Solo se gli esami saranno totalmente rassicuranti Livieri tornerà quasi subito in campo.