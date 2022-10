Catania straripante nella ripresa e il Castrovillari affonda

Vedi il Catania e poi ti chiedi se non sia davvero una squadra che ha già vinto il campionato. La serenità con la quale l'undici di Ferrari schianta il Castrovillari è un altro segnale chiaro. Al "Massimino" è finita 4-0 per i rossazzurri che per affondare i calabresi ci hanno messo 53'. E' stato Manuel Sarao s bloccare il risultato. Poi al 62' la perla del baby fenomeno da 120 milioni di lire Vincenzo Sarno che direttamente dal calcio d'angolo ha segnato ai calabresi. Il tris di Jefferson è arrivato al 71' e doppietta quattro minuti dopo. Troppo netta la superiorità tecnica del Catania e anche il modo quasi sfrontato di manifestarla contro un avversario che nulla poteva oggi per opporre resistenza alla squadra di casa. Il Catania ha stritolato la partita, l’ha chiusa in nove minuti, l’ha impacchettata subito dopo l’intervallo e poi l’ha gestita. Catania in testa alla classifica con il Lamezia: a sorprendere, però, non è la classifica ma la maturità che questa squadra continua a mostrare. L'abbondanza di soluzioni è una delle armi di Ferraro nella lotta per lo promozione. Ma la più importante è probabilmente l’entusiasmo con il quale il Catania scende in campo. Adesso raccontiamo una vittoria facile, ma a renderla tale è stato l’atteggiamento che ha tramortito il Castrovillari ad inizio ripresa dopo un primo tempo non brillante del Catania. Ma ci sta, questa è la Serie D. E così oggi il Catania vince la sua quinta partita di campionato con lo spirito allegro di chi si sta divertendo: a giocare, a correre, a segnare. A vincere. E lo fa davanti a un meraviglioso pubblico. Oggi al "Massimino" erano in 15 mila. Chapeau.