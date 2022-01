Catania, strategia asta deserta. Occhio al 16 febbraio. Da Milano…

Per il momento tutto tace per rilevare il Catania e mancano solo 15 giorni

STRATEGIA - Asta deserta non significa che non c'è interesse per il Catania. Quasi sempre è una strategia per abbassare il prezzo previsto. A Vicenza non accadde, il Tribunale rimase fermo sulla cifra ma inserì (il Club veneto era ultimo in classifica al tempo del bando) un forte sconto in caso di Serie D. Ad oggi solo i curatori possono sapere se vi sono state richieste per accedere alla Virtual Room (costo mille euro!), passaggio fondamentale per chi ha in mente l'acquisto. Diversamente si tratterebbe di un salto nel buio. Un pò come a Salerno. Ma li si trattava della Serie A con un paracadute per la B di un valore superiore al prezzo di acquisto. A Catania invece è tutto da rifondare e poi scoraggia il valore del parco giocatori (zero), scoraggia il valore del debito sportivo (un terzo fatto da rateizzazioni che forse non sarebbero dovute) e anche la situazione in classifica degli etnei. Ma c'è sempre una luce in fondo al tunnel. I tifosi del Catania devono rimanere fiduciosi che entro un mese il club possa avere un nuova proprietà. Una soluzione che magari potrebbe arrivare in extremis.