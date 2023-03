Catania, sua permanenza è di Vitale importanza ma c’è un ostacolo

La dirigenza lavora già per migliorare la rosa in vista del prossimo campionato

Mentre il Catania si appresta a chiudere in bellezza questo campionato di Serie D, vinto con largo anticipo, la dirigenza rossazzurra comincia già a pensare a quelle che potrebbero essere le mosse di mercato per la prossima stagione, in particolare per allestire una squadra competitiva che possa dire la sua nel campionato di Serie C.

La certezza - Prima di concentrarsi suoi nuovi arrivi la dirigenza etnea sta pensando ai giocatori dai quali ripartire. In questa stagione sono stati molti i giovani che hanno stupito e tra questi c'è sicuramente Mattia Vitale. Il centrocampista centrale classe 2004 è arrivato dalla Sampdoria, società proprietaria del cartellino e con la quale ha esordito nella Primavera dopo aver vestito le maglie di Arzachena, Santa Maria del Cilento e Sorrento. Con la casacca rossazzurra ha messo a segno sei gol in 25 presenze Vitale. Il tecnico Giovanni Ferraro lo ha fatto giocare per tutti i 90' in 23 partite visto che la sua presenza in campo si è rivelata di straordinaria importanza per la squadra.