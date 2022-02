Catania, sull’elefante ferito tre avvoltoi hanno puntato la preda

La rubrica sul Calcio Catania curata da Luca Allegra

Redazione ITASportPress

IL CAFFE' SCORRETTO DI LUCA ALLEGRA

L’universo mondo ha discettato del fallimento contabile del Calcio Catania, della mancata ricapitalizzazione preceduta dai punti di penalizzazione in classifica per il ritardo nell’erogazione degli stipendi.

Persino sportivi palesemente digiuni di diritto societario saprebbero spiegare con sufficiente perizia i passaggi del tracollo finanziario del club di via Magenta.

Non siamo avvocati, nulla aggiungeremmo di nuovo a quanto già non si conosca sul tema e sulle colpe oggettive di Sigi, l’ultimo infausto proprietario della società etnea oggi in default.

La compagine proprietaria del Catania capitanata da Giovanni Ferraù ha sulla propria coscienza anche una responsabilità ultronea rispetto a quella testé descritta: quella cioè di avere diffuso nell’ambiente dei potenziali investitori un’aura di inattendibilità che sta scoraggiando quanti potenzialmente potrebbero valutare un’immissione di capitali nel tessuto cittadino per il rilancio della squadra etnea.

Prendiamo il caso di Tacopina già analizzato da un articolo della nostra testata: l’avvocato d’affari statunitense, ad onta delle difficoltà del club, aveva valutato margini di “profitability” con un’operazione che tenesse insieme la sfera sportiva e quella immobiliare

Si è trovato di fronte interlocutori inaffidabili, incapaci di imbastire una trattativa su criteri economicistici, snervando il buon Joe con continui tira e molla alla ricerca di un margine economico, dimentichi che le risorse a loro disposizione non sarebbero state capienti per una gestione neppure ordinaria.

Quest’orgia di ignavia ai confini della cialtroneria oggi si riverbera sulla città inoculando un nugolo di negatività condizionante per un mondo degli affari che - così raccontano certe interlocuzioni- sta temendo un contesto poco fertile per un investimento di lungo periodo.

Sarebbe opportuno che si capisse come nell’emisfero economico la credibilità è fattore preponderante ed indulgere pertanto nel rimarcare le responsabilità di chi non è stato capace di consegnare il Catania nelle giuste mani, non preservandolo dal baratro ma spingendolo giù nel burrone del fallimento.

Immagino il ceo di un grande fondo USA che intenda investire nel calcio italiano, come molti stanno facendo in questi mesi peraltro.

Se per pura combinazione ambisse a valutare la plausibilità di predisporre uno studio di fattibilità nella nostra città, dalla mera consultazione delle fonti aperte si imbatterebbe in avvocaticchi boriosi, imprenditorini della ristorazione, titolari di imprese di trasporti dallo standing e dal vocabolario modesti, in primi cittadini sorridenti e sospesi, in un quadro pertanto talmente scombiccherato da ritenere di dovere accantonare l’idea in men che non si dica.

Questo è il maggiore dei tradimenti di Sigi.

Un attentato alla credibilità che decapita la speranza per la nostra comunità di risultare attrattiva , che getta una luce fosca su un centro urbano che per converso ha il sole 330 giorni l’anno, che ammorba l’aria stringendo la città in una cappa di provincialismo conformista che attira non a caso interessamenti di faccendieri casarecci, pseudo-imprenditoruncoli pane e salame - e poco liquidi - che al più potranno condannare la nostra realtà ad una definitiva irrilevanza.

Taluni tra i componenti Sigi anziché scegliere la più dignitosa strada del silenzio, gravitano incredibilmente ancora intorno ad una società che hanno reso esanime.

Dall’ex onorevole Vullo che ha ritenuto proficuo farsi fotografare in tribuna con il sedicente candidato acquirente Mancini - come se fosse davvero pensabile, senza sprezzo della vergogna, autoassegnarsi una parte proficua in questa triste commedia -, al sempre attivo avvocato Ferraù che, utilizzando come casus belli una nostra intervista all’(ex?) aspirante alla società dell’elefante Russo-Morosoli, ha inteso sproloquiare smodatamente con inusitata sovreccitazione.

Un attivismo insomma che ci sembra oltremodo mal riposto oltre che mal narrato dal quotidiano locale e da troppi giornalisti web-radiofonici incapaci di distinguere il grano dal loglio e, more solito, tratteggiatori della canonica notte in cui tutte le vacche sono nere

L’indistinto riassunto dei fatti dove non si capisce chi dice cosa e perché

Ma questa è un’altra storia

Ciò che ci preme è evidenziare come la colpa detenuta da Sigi, al netto delle noiose pandette del diritto fallimentare, è in larga parte quella di essere stata fautrice dell’appena descritto clima mefitico.

La città non lo dimentichi

Il futuro non può prepararsi con riti propiziatori o meri auspici apotropaici, occorre tenere desta l’attenzione, non mancano avvoltoi che volteggiano sulla preda, consapevoli della silente capacità critica di certa stampa accomodante e cerchiobottista

Attenzione perché passare dalla padella alla brace è un attimo

Saluti credibili