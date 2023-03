Catania suona la decima: S. Agata steso nella ripresa da Sarao e De Luca

Nella prima frazione di gioco le squadre si affrontano a viso aperto, ma senza impensierire seriamente i due portieri. Tra i rossazzurri, privi di Lodi e Bethers in campo, si fanno vedere Chiarella con due tiri terminati entrambi alti e Russotto, i cui cross non trovano i compagni pronti alla deviazione. I padroni di casa non stanno a guardare e ci provano con i traversoni in area e con i tiri dalla distanza soprattutto di Calafiore. La difesa degli etnei però è attenta.

Cambi azzeccati - La ripresa comincia con lo stesso canovaccio del primo tempo e il primo intervento degno di nota di Groaz è su un calcio di punizione di Bonfiglio. Ferraro inserisce Lodi per Palermo e De Luca per Russotto. I cambi anche in questo caso funzionano perché proprio dal numero 10 rossazzurro nasce l'azione del gol: assist per Castellini, che crossa per Sarao; il numero 99 di testa insacca. De Luca invece quattro minuti dopo mette in fondo il sacco il tiro del raddoppio dopo un'azione orchestrata da Forchignone e Rapisarda. I padroni di casa provano sporadicamente con i tiri dalla distanza, ma senza creare pericoli, mentre i rossazzurri controllano. Solo allo scadere arriva il gol dei padroni di casa con Scolaro, che supera Pedicone e scarica un diagonale alle spalle di Groaz. Per il Catania si tratta della decima vittoria consecutiva e Giovanni Ferraro eguaglia così il record storico di Angelo Busetta per il campionato di Serie D 1994/95