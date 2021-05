Catania, svelato progetto Tacopina con il Real Madrid per rilanciare club

Tacopina voleva trasformare il club copiando il modello vincente del Real Madrid

REAL MADRID - Tacopina era così contento del progetto Catania che telefonò, mentre si trovava a Torre del Grifo, al suo amico Florentino Perez. La voce del presidente del Real Madrid rimbombò nelle stanze della mega struttura di via Magenta. I due si parlarono a lungo anche dopo qualche giorno per prendere accordi su nuovi progetti e Perez promise a Tacopina di portare intanto il suo Real in via Magenta. Ma c'erano in piedi ben altri progetti tra i due. «Io e Florentino Perez siamo amici, è anche stato mio ospite a Venezia insieme a Butragueño. Vennero per il matrimonio di Morata. Sono andato anche a Madrid con i miei dirigenti perché vedessero come lavora un grande club. Lì Florentino mi disse: “Joe, tu hai una cosa che noi del Real non abbiamo… Hai Venezia» racconta Tacopina che nello studio, ha la maglia di Cristiano Ronaldo della finale di Cardiff. Che Joe avesse come modello quello del Real Madrid non ci sono più dubbi. Voleva far diventare il Catania molto popolare negli Stati Uniti e conquistare in giro per il mondo nuovi tifosi. Come il Real che ha solo il 3% di sostenitori nella capitale iberica e il 97% sparsi in tutto il pianeta. "Sarebbe stato così anche per il Catania" sottolinea con una punta di amarezza Tacopina a Itasportpress. Tutto finito, purtroppo. Bastava poco insomma per chiudere l'affare con Tacopina ovvero la rinuncia della Sigi ai cinque milioni versati per prendersi il Catania e rinunciare a quel milione di euro in più richiesto a Tacopina. Sarebbe stato questo un grande atto d'amore della Sigi per il Catania e chiudere da veri eroi. L'avvocato si sarebbe accollato il debito con l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Mascalucia anche senza chiedere la riduzione perchè gli andava bene la rateizzazione in 20 anni senza le sanzioni che per legge possono essere tolte.