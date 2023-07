Catania, Tabbiani: “Bethers mi ha stupito. Non siamo al completo e Laneri…”

Il tecnico del Catania, Luca Tabbiani oggi ha incontrato i giornalisti a Zafferana Etnea e ha condiviso il suo pensiero su diversi temi di stretta attualità. "Il ritiro procede bene e i ragazzi lavorano con grande intensità. Ci sono in questa rosa grandi individualità e vedo lo spirito giusto in tutti i ragazzi. Il gruppo può esaltare il singolo e questo è determinante per il campionato. C’è grande attenzione e partecipazione e si sta costruendo bel rapporto tra i calciatori. Numericamente non siamo al completo e il d.s. Laneri sa cosa manca e le caratteristiche dei calciatori che ci servono, ma so che prenderà le persone giuste. Sulla presenza dei tifosi non posso che essere contento. C’è tanta passione qui per la squadra e questo mi dà tanta responsabilità ma è anche un piacere avere il sostegno della gente. Sul ruolo di regista sia Ladinetti che Rizzo possono interpretare bene il ruolo, ovvio che chi ha sempre fatto il play farà meglio. Infine sul portiere dico che Bethers mi ha stupito molto".