Catania, Tabbiani contro il Picerno senza alcuni titolari. La probabile formazione

Il Catania tornerà in campo domenica al Massimino per la gara del terzo turno di Serie C. I rossazzurri sfideranno il Picerno che ha conquistato quattro punti in due partite. Il tecnico etneo Luca Tabbiani non avrà a disposizione diversi titolari. Mancheranno sicuramente Rapisarda, Palermo, Popovic, Dubickas che ha accusato un problema muscolare al tendine e Chiarella non ancora al meglio. Quaini ci sarà e il suo stop in allenamento è dovuto a un affaticamento muscolare. Con questi calciatori out sembra possibile azzardare la probabile formazione del Catania che domenica scenderà in campo con il sistema 4-3-3: Livieri; Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Rizzo, Rocca; Chiricò, Sarao, Marsura. Bouah non verrà rischiato dal 1' e andrà in panchina come anche Quaini e Di Carmine che ieri era assente solo per un problema personale già risolto.