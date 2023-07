Catania, Tabbiani costretto a recitare ruolo di favorito ma attende quattro rinforzi

Ad inizio stagione 2022/23 il Catania di Ferraro scese in campo a San Cataldo con il 4-3-2-1 in Coppa Italia. L’ex Giugliano che in Campania vinse con tre in mezzo, un trequartista e due punte, a volte cuciva al suo Catania l'abito del 4-2-3-1 ma faceva giocare la sua squadra anche con il 4-3-3 sfruttando il potenziale che il ds Laneri gli consegnò.