Catania, Tabbiani dimostraci che la B non sembra già un sogno e che non sei tu il problema

PERDERE NON E' UN DRAMMA SE...I rossazzurri sono saltati per aria contro Crotone e Foggia e hanno fatto un bagno di realtà. Non è detto, poi, che sia stato un male, pensano in tanti in Piazza Spedini: per centrare l’obiettivo in campionato di un Catania competitivo, sbandierato a ogni passo e considerato quasi “necessario”, serve che la squadra non perda mai l’umilità e non si mostri supponente. Sbattere il muso subito può, quindi, aiutare a destarsi. La partita di domenica contro la prima della classe sarà decisiva per misurare di che taglia sono gli etnei. Tabbiani ha preparato questa sfida ribadendo ai suoi ragazzi che sarebbe un delitto ricadere negli errori del passato. Una giornata storta è pure tollerabile in questo momento, ma non se aprisse il fianco a una serie negativa. Il Catania infatti verrebbe travolto dalle critiche e a rischiare sarebbe proprio il mister.