Catania, Tabbiani: “Ero curioso di sentire il boato del Massimino”

Il tecnico del Catania, Luca Tabbiani ha analizzato la vittoria per 3-0 sul Picerno al termine del match: "Devo dire che ero molto curioso di sentire il boato del Massimino e stasera è capitato tre volte. Veramente emozionante. Abbiamo migliorato tante cose anche se ci siamo abbassati dopo il primo gol e dovevamo gestire meglio la palla. Gara molto dispendiosa ma i ragazzi hanno saputo gestirla bene anche se ripeto ci siamo allungati un po'. Siamo riusciti ad essere aggressivi in avanti e adesso visualizzeremo cosa dobbiamo migliorare. Il Picerno ci ha permesso di attaccare in campo aperto e vedere ripartire Chiricò, Marsura, Zammarini e Rocca è tanta roba. Di Carmine deve crescere a livello di condizione ma è determinante. La qualità che abbiamo davanti è importante"