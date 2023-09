Catania, Tabbiani: “Giocato bene ma uscire a mani vuote mi fa arrabbiare”

Un Catania sfortunato perde al Massimino la gara del debutto in campionato. Vince il Crotone e il tecnico rossazzurro Luca Tabbiani molto sconsolato ha commentato così la partita: ”Tanta sfortuna stasera davanti a una cornice di pubblico straordinario. Non mi è mai capitato di perdere la partita dopo aver colpito tre legni. Non ho nulla da rimprovera ai ragazzi dopo una partita fatta bene con ritmo e intensità. Purtroppo abbiamo perso e questo mi dispiace molto anche se resto fiducioso per il campionato dopo questa partita che potevamo vincere. Vorrei giocare così ogni domenica, per questo sono sereno, ma la sconfitta mi fa molto arrabbiare. Uscire a mani vuote dopo una prestazione così bella è dura da digerire. Nel secondo tempo siamo stati meno brillanti e il Crotone ha trovato un gol dopo due tiri effettuati. Io sono orgoglioso e vado a casa con più certezze. Sono arrabbiato ma non preoccupato perchè abbiamo un'identità ben precisa. Abbiamo sbagliato diverse occasioni e non meritavamo di uscire sconfitti dal Massimino".