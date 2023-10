Catania, Tabbiani ha tre frecce per sbancare il Menti e mantenere salda la panchina

Il match di domenica prossima contro la Juve Stabia dirà tanto sul futuro del tecnico del Catania, Luca Tabbiani. Il mister che in trasferta è imbattuto, vuole rivedere al Menti una squadra che ripeta la prestazione di Caserta e non quella di Monopoli. Dipenderà da quale sarà l’atteggiamento tattico dell’undici di Pagliuca anche se pensare che possa fare una gara di attesa in casa è difficile.

Niente switch Tabbiani intanto pensa che squadra che vince (in trasferta) non si cambia, e terrà in pista i pezzi da novanta. Non è al Menti di Castellammare il momento perfetto per lo switch e dunque ci sarà poco spazio per le seconde linee. Per cui, se siete a caccia di sorprese di formazione per la sfida contro la capolista, state alla larga dal tridente di attacco. Marsura, Chiricò e Di Carmine li vedremo in campo dal 1’. Tutti e tre riposati, tutti e tre capaci di spostare da soli gli equilibri di un match, tutti e tre affamati di successo.