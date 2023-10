Catania, Tabbiani: “Latina chiusa ma noi senza velocità, adesso non buttiamo tutto”

Dopo il pareggio casalingo contro il Latina, è arrivata l'analisi del tecnico del Catania, Luca Tabbiani: "Contro le squadre chiuse noi lavoriamo per trovare determinate linee ma è normale che si sfruttano le fasce. Abbiamo fatto tanti cross e ne dovevamo fare di più così come i due contro uno. Abbiamo anche palleggiato poco velocemente non trovando spazi e cercavamo di attaccarli centralmente. Una squadra tanto chiusa come il Latina ci ha messo in difficoltà con le ripartenze ma non bisogna buttare tutto. Dovevamo fare muovere più velocemente la palla, questo è stato un nostro limite. Nel finale ci siamo allungati cercando la vittoria ma abbiano avuto tanto dominio e ci è mancata la velocità per far muovere gli avversari"