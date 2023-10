Catania, Tabbiani: “Non mi sento in discussione. Taranto? Gara fondamentale”

La conferenza stampa di Luca Tabbiani alla vigilia di Catania-Taranto. sfida valida per la nona giornata del girone C di Serie C

Redazione ITASportPress

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Catania-Taranto, sfida valida per la nona giornata del girone C di Serie C, Luca Tabbiani ha parlato in conferenza stampa. "Non mi sento sotto esame, ho avuto un confronto con la società e mi dà sostegno. Se vado ad analizzare il mio percorso qui a Catania, è da quando sono stato preso che sono in discussione perchè non ho un passato importante e questa sensazione la sento da sempre. Il mio riferimento però sono i miei ragazzi e io ascolto le persone che per me sono importanti".

Poi, prosegue ancora Luca Tabbiani: "I ragazzi hanno fatto una settimana mondiale in allenamento. Ho la sensazione che sia un grande inizio di quello che potremmo andare a fare. Poi potrò essere smentito, ma ho visto grandissima voglia da parte dei ragazzi. Domani sarà una gara importante, bisognerà ragionare di squadra. Dovremo fare una partita umanamente importante, come fatto a Caserta. Per noi è una partita fondamentale per poter iniziare un percorso che possa portarci in alto in classifica. Chiricò dipendente? Tutti hanno calciatori importanti, è normale che agli occhi appare questo. Io penso che Cosimo sia un calciatore capace di determinare, ma per arrivare a mettere lui in condizione di fare bene, di fare arrivare la palla velocemente, pulita e giocabile".