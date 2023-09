Catania, Tabbiani non smonta la squadra. Contro il Picerno ecco cosa vuole vedere

Campionato da pazzi in Serie C girone C. Sono cadute tutte e quattro le big dopo 180’ e il fatto sorprendente dell’inizio di questo torneo è che Avellino e Catania si ritrovano ultime in classifica. Ma il Catania che ha perso la prima in casa col Crotone poi battuto allo Scida dalla “ammazzagrandi” Turris, ci riprova e sempre al Massimino. Stavolta incontrerà il Picerno e non una squadra accreditata di dover fare il salto di categoria, dunque è probabile che i rossazzurri facciano bottino pieno cancellando quello zero in classifica mettendosi a caccia della capolista.

Cosa è cambiato Il Catania non ha vinto la prima partita in casa solo perchè non è stato lucido sotto porta e non ha sfruttato la circostanza favorevole di alcuni errori del portiere avversario D’Alterio ma ha domato il Crotone per almeno un’ora. Tabbiani chiede contro il Picerno concretezza e cinismo per arrivare al gol, uniti alla capacità di dominare l’avversario e di saper soffrire in alcuni frangenti del match. La tenuta mentale è un aspetto che va tenuto in considerazione in questo lungo e pazzo campionato. Al di là delle impostazioni tattiche, in certi momenti conta la testa. Certi schiaffoni presi fanno crescere il gruppo ma bisogna sempre capire gli errori e voltare pagina. Una rosa al top che da ieri si è arricchita con l’arrivo di Bouah che firma un biennale con opzione di rinnovo per un altro anno. Un terzino bravo ad attaccare con una grande gamba.