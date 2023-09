Catania, Tabbiani: “Palermo? Proveremo a ricucire. Sulla formazione…”

Sulla sosta forzata dopo l'incendio dello" Iacovone" di Taranto, Tabbiani spiega: " L'abbiamo utilizzata per aumentare la condizione fisica di alcuni ragazzi a cui mancava intensità . Questo ha aiutato a fare una settimana di lavoro pieno, senza fretta. La voglia di recuperare dalla sconfitta contro il Crotone è rimasta , abbiamo fatto una settimana molto positiva, intensa. Siamo preparati bene per fare questa partita, possiamo scendere in campo con la consapevolezza di aver lavorato a un certo livello. Adesso abbiamo la fortuna di giocare di nuovo in casa e vogliamo riscattarci".

Catania, Tabbiani: "Non esistono titolari fissi, siamo un grande gruppo"

Su TommasoSilvestri e la coppia di difensori titolari: "No, titolari fissi non ne abbiamo. Con i cinque cambi si ruota continuamente e nel ruolo di difesa abbiamo tanti calciatori importanti, è giusto che tutti diano il proprio contributo. Io do tanta importanza al gruppo, ai valori che si riescono a costruire. Io come allenatore devo far capire di avere fiducia in tutti i calciatori. Poi è normale che qualcuno farà più partite di altri e non sono tutti uguali, ma io tengo molto a questo equilibrio. Silvestri titolare? Ho un po' di dubbi, preferisco non dirlo. Per quanto riguarda Castellini invece, parliamo di un calciatore dall'intelligenza calcistica importante, ma è solo un 2003 e va tutelato. Bouah? Ha già la giusta condizione e una struttura davvero importante, ma ha bisogno di tempo. Vedremo se domani riuscirà a trovare un po' di minutaggio".