Catania, Tabbiani: “Siamo in crescita ma dobbiamo migliorare ancora”

Ha indovinato le scelte a Caserta il tecnico del Catania, Luca Tabbiani che ha risposto alla grande alle critiche che dopo il ko con il Foggia gli sono piovute addosso. Queste le sue parole a fine gara: “E' una vittoria cercata e voluta da tutta la squadra che ha messo volontà e determinazione. Siamo in crescita ma dobbiamo far meglio. La scelta di Quaini? Alessandro conosce bene le dinamiche del ruolo e mi dà ampie garanzie. Oggi ha fatto una buona partita ma ho anche fiducia in Ladinetti. Curado e Silvestri sono una certezza dietro e non hanno concesso nulla. Una vittoria arrivata grazie ai gol di Di Carmine e Chiricò che hanno fatto la differenza. Usciamo da Caserta con tante note positive ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Non ho mai sofferto le critiche che quando sono costruttive possono anche far bene".