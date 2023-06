Catania, Tabbiani: “Tanta passione qui. Mi piace una squadra che domina”

Sulla squadra che sarà e sulle caratteristiche che dovrà avere, il mister ha spiegato: "Calcio aggressivo e propositivo? A me piace una squadra che va a prendere palla il prima possibile. Una squadra che ha un po' il dominio e che trova soluzioni. Che corra sia con, che senza la palla. Questo è quello che cercheremo di fare. Non vedo l’ora di iniziare per portare queste idee. Poi penso che l’alchimia che ci sarà tra noi e la squadra sarà importante e dovrà fare la differenza".

"Quando ero a Cremona (da calciatore ndr), il Catania ha vinto il campionato di Serie B. Ricordo una partita in casa dove abbiamo affrontato i siciliani. Perdemmo 4-1, la curva ospiti era piena. Ho il ricordo di una squadra forte e di una tifoseria che segue in massa la squadra. Ho ricordi e pensieri positivi per questa società e per questa città. Ho visto quello che hanno fatto l’anno scorso e questo mi fa capire che sono arrivato una grande piazza e ripeto, sono orgoglioso. Forza Catania".