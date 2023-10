Catania, Tabbiani vuole liberarsi dell’eredità di Ferraro

Chiricò come Cristo Se l’atteggiamento è quello visto in campo contro la Juve Stabia viene difficile scommettere sulla conquista del campionato. Poi tutto può accadere, il pallone rotola e i destini cambiano, e il Catania può ancora cambiare il suo, ma le impressioni dopo sette turni sono sconfortanti. La Juve Stabia – a prescindere dalla bravura di Pagliuca e dal risultato delle partite – non era imbattibile anche se il campo ha detto che le Vespe hanno una sorta di grado mentale in più. Il Catania sembrava più forte, per una serie di fattori, ma solo sulla carta. Sul tappeto verde Chiricò sembrava un Cristo nel deserto, e Di Carmine era fin troppo isolato e isterico per riuscire a segnare. Se i due calciatori non incidono in partite del genere, con un gioco singhiozzante, si fa fatica a pensare a un Catania in lotta per la Serie B.