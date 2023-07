Catania, Tabbiani vuole questi calciatori per non dover aprire l’ombrello

Il tempo di respirare un po’ di aria di Catania e poi via di corsa in Sardegna per una breve vacanza. Il mister Luca Tabbiani non ha avuto però il tempo di passeggiare in centro nella sua prima volta nel capoluogo etneo. Forse era l’occasione buona visto che sarebbe potuto anche entrare e uscire dai negozi senza dover essere liberato dall’assedio dei tifosi rossazzurri. A Catania ha incrociato pochissime persone e, forse è stata un’occasione persa per ammirare le bellezze di Catania. Un’estate molto metaforica, volendo per l’ex tecnico del Fiorenzuola visto che in Sardegna ha cercato di pensare all’undici etneo che verrà in Serie C. Tanto silenzio attorno.