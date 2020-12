Catania, Tacopina a ISP: “A metà gennaio si chiude. Un sogno il derby in A con la Roma di Friedkin. L’arancino mi fa paura…”

Due giorni di intense trattative per portare al Catania Calcio un nuovo socio di maggioranza. Riunioni in hotel, nel centro sportivo di Torre del Grifo e una passeggiata in via Etna per mangiare un gustoso arancino. Joe Tacopina è ripartito lasciando il capoluogo etneo con il sogno di riportare il Catania in A e disputare il derby con il romanista Dan Friedkin, o ancora con Rocco Commisso alla Fiorentina o anche con il Parma di Oliver Krause. Prima di imbarcarsi l’imprenditore americano ha dichiarato a Itasportpress.it che la partita societaria è vicina alla chiusura. L’americano sarà il nuovo presidente del Catania a metà gennaio.

Tacopina come è andato il weekend a Catania?

“Sono stati solo due giorni ma molto molto intensi. Abbiamo parlato con i vari interlocutori della Sigi, siamo stati a Torre del Grifo e abbiamo parlato del Massimino”.

La firma dei contratti è più vicina?

“Sì, è più vicina. Speriamo che possa esserci alla fine della settimana o all’inizio della prossima. Il closing potrebbe esserci a metà gennaio. Giovedì arriva l’avvocato Salvo Arena per avere un colloquio con la Sigi”.

Cosa vi siete detti di importante col sindaco di Catania Pogliese?

“Abbiamo parlato di tante cose, praticamente di tutto. Del progetto nostro, dello stadio Massimino soprattutto, ma anche di cultura e della città. Vorrei avere a disposizione lo stadio per 365 all’anno per ospitare non solo le partite del Catania ma anche vari eventi”.

Quanto tempo ci vorrà per essere il quarto presidente americano dopo Roma, Fiorentina e Parma?

“Spero di esserlo ufficialmente per metà gennaio, non dimenticate che io sono stato il primo con la Roma e poi col Bologna. Sto lavorando con un gruppo di manager molto seri ma non dimentichiamo anche la questione del Covid che complica le cose”

Sogna un derby americano in Serie A Roma-Catania?

“Sarebbe un sogno, ma non dimentichiamoci che ci sono diversi step da fare però ribadisco che sarebbe un sogno e mi piacerebbe anche dal punto di vista emotivo. Mia madre è siciliana e per me significa molto diventare presidente del Catania. Noi faremo il tifo per il Catania ovviamente. La gente è incredibile, i tifosi sono incredibili. L’atmosfera incredibile e tutto pazzesco e speciale”.

Cosa le piace di più della cucina siciliana e in particolare quella catanese: cannoli di ricotta o arancino?

“Questa è la domanda più importante (ride ndr). Non solo cannoli di ricotta e anche arancini ma anche la pasta alla norma. L’arancino è davvero incredibile ma dovrò stare attento per non arrivare alla fine dell’anno prossimo a pesare 150 kg”.