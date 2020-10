Catania, Tacopina a ISP: “A metà novembre torno e spero di essere il nuovo presidente del club”

Il mese di novembre, ormai alle porte, porterà tante e grandi novità in casa Catania.Il club etneo infatti avrà presto un nuovo proprietario visto che la SIGI (una S.p.A. costituita da un gruppo di imprenditori locali allo scopo di salvare la storia del Catania) cederà il sodalizio di via Magenta all’imprenditore italo-americano Joe Tacopina che ha presentato tre offerte per tre diverse percentuali di acquisizione. Gaetano Nicolosi il socio principale della SIGI ha ammesso che l’affare si farà e anche in tempi brevi. Tacopina attende impaziente la fumata bianca da Torre del Grifo potendo diventare il nuovo proprietario del club rossazzurro. “Spero di essere il nuovo presidente del Catania -ha ammesso ai microfoni di Itasportpress.it– Attendo di partire alla volta di Catania per mettere nero su bianco. Non sono sicuro della data di arrivo, tutto dipende dallo stato di avanzamento della transazione e, naturalmente, dall’esito che spero sia positivo. Comunque credo che entro metà novembre sarò a Catania”.