Catania, Tacopina a ISP: “Arrivo tra poco e saranno 10 giorni di lavoro proficuo poi andrò allo stadio”

Joe Tacopina sarà a Catania la prossima settimana per seguire da vicino le operazioni di riduzione del debito che la Sigi sta portando avanti con il Comune di Mascalucia e l’Agenzia delle Entrate. L’avvocato italo-americano si imbarcherà sul volo per l’Italia dall’aeroporto JFK di New York il prossimo giovedì 18 febbraio per spostarsi poi subito a Torre del Grifo, roccaforte del Calcio Catania, appena sbarcherà nell’aeroporto catanese. Joe a Itasportpress anticipa la durata della sua permanenza nel capoluogo etneo: “Sarò a Catania nel prossimo fine settimana e resterò in città per 10 giorni. Farò in tempo per assistere al match di campionato Catania-Bari del 21 febbraio e così potrò tornare al Massimino a respirare l’aria dello stadio. Per il closing non so se riusciremo a chiudere entro il termine concordato (25 febbraio ndr.), la vedo complicata, ma prevedo uno slittamento di qualche giorno o settimana. Io posso attendere sperando che tutto vada come previsto con la riduzione del debito e il passaggio di proprietà del club dalla Sigi al nostro gruppo”.