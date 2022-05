Catania, Tacopina a ISP: “Chi mi attacca nasconde propri fallimenti. Alla Spal messo tanti soldi”

L'avvocato italoamericano Tacopina ha replicato a Ferraù ai microfoni di Itasportpress

"Se, e ripeto se, sono state dette quelle cose, chi mi continua ad attaccare pubblicamente, è chiaramente un idiota che evidentemente sfugge alle proprie mancanze. Come si dice in America, “la prova è nel budino” …..nel senso che eravamo pronti a chiudere due volte per l'acquisto del Calcio Catania, ma loro non lo erano. Secondo il contratto di acquisto, la SIGI ha promesso di ridurre l'enorme debito ma non ci sono riusciti di un solo euro. Ecco perché nessuna persona si è fatta avanti per investire e acquistare il club etneo dopo che sono stato costretto ad andare via. Abbiamo messo 800.000 dollari nelle casse del Catania perché la Sigi mi ha pregato assicurandomi che sarebbero stati in grado di chiudere l'operazione e ridurre i debiti. Non hanno fatto nulla di tutto ciò. In pratica è finita che io ho messo più soldi nel Calcio Catania di tutti quanti i soci della SIGI, specialmente quelli che parlavano come se fossero "grandi proprietari" escluso Nicolosi.