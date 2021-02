Catania, Tacopina a ISP: “Ecco perchè è andato via Pecorino. Su Zuculini…”

Il mercato del Catania è stato davvero pimpante nonostante il freno a mano tirato per i debiti esistenti. Comunque sia la squadra è ampiamente competitiva e può dire la sua nei playoff. Contento di come sono andate le trattative anche il futuro presidente Joe Tacopina che in una New York paralizzata, a causa della tantissima neve caduta, ha risposto a Itasportpress sulla questione Zuculini, calciatore che potrebbe essere tesserato a parametro zero se si libera del suo attuale club uruguaiano Defensor Sporting. “L’uscita di Pecorino è servita per due motivi: intanto incassare come giusto che sia ma anche per dare linfa all’operazione in entrata di Zuculini. Purtroppo tutto sembrava fatto per l’argentino ma poi è saltato fuori un problema burocratico che l’agente del centrocampista non ci aveva detto e adesso stiamo cercando di sbloccare la situazione perchè Franco vuole venire a Catania. Mi sto impegnando in prima persona per sistemare la questione e fare in modo che il calciatore si liberi e possa firmare per noi”.