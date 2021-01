Catania, Tacopina a ISP: “Sosterrò ancora l’amico Gravina, presidente della Figc che ha lavorato benissimo”

Il 22 febbraio 2021 prossimo si svolgeranno al Cavalieri Waldorf Astoria di Roma le elezioni della Federcalcio. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ammesso di volersi ricandidare e ha ottenuto l’appoggio delle tre leghe professionistiche. “Metterò sul piatto quanto fatto in due anni -ha detto Gravina -. Un lavoro tramite il quale abbiamo recuperato dignità non solo nelle competizioni sportive”. Il prossimo presidente del Catania Joe Tacopina ai microfoni di Itasportpress.it fa capire se sta dalla parte di Gravina o meno. “Io sono sempre stato un grande sostenitore di Gravina. L’ho fatto anche la prima volta che si è candidato dando il mio sostegno pubblicamente nonostante c’erano attorno la sua candidatura qualche scettico che adesso gli sta vicino. Adesso che mi appresto a tornare nel mondo del calcio ribadirò la mia stima. Conosco Gravina da quando era presidente della Lega Pro e io ero al Venezia. Lo considero uno dei miei amici e avrà il mio appoggio anche questa volta. Ha fatto un gran lavoro stabilizzando la Figc e penso sia la giusta persona per il futuro”.